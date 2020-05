Fortnite: l’aggiornamento 12.60 introdurrà skin basate su un gioco Nintendo?

Mentre durante la mattinata Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento 12.60 di Fortnite, alcuni dataminer si sono già dati da fare e sono riusciti a scovare alcune novità non ancora pubblicate all’interno del popolare titolo di Epic. Come ogni grosso update, molte delle aggiunte verranno inserite nel tempo ma è possibile dare uno sguardo a quelle che saranno le nuove skin per personaggi, armi e addirittura qualche possibile particolare sorpresa inerente al mondo delle produzioni Nintendo.

Diversi utenti che seguono a tutto tondo il mondo di Fortnite hanno pubblicato sui propri account Twitter alcune delle immagini raffiguranti ciò che hanno scovato i dataminer nei file di gioco dell’ultimo aggiornamento. Tra i moltissimi nuovi oggetti che arriveranno nei negozi in game spicca le Skin Loserfruit e la Skin rara Recon Expert, forse una delle Skin più rare che si possano ottenere all’interno del gioco di Epic Games.

The next Nintendo Promotion may be a collaboration with Splatoon.

[ the image below was leaked months ago from a list of upcoming skins that were leaked ] pic.twitter.com/uvL51Zq1Sg

