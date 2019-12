Fortnite 2: 15 milioni di dollari per il torneo Winter Royale

Circa un mese fa, erano circolati vari rumor tramite Twitter secondo i quali era in arrivo un nuovo torneo Winter Royale per Fortnite, precisamente una competizione in modalità Coppia. Non vi erano reali indizi a sostegno di tale affermazione, ma era tutto sommato sensata visto che erano già in programma tornei per squadre. Ora, è arrivata la conferma ufficiale.

Epic ha infatti annunciato che ci sarà un torneo Winter Royale con le seguenti parole: “Winter Royale è tornato ed è più grande che mai! Ci saranno tre tornei a coppie, che avranno luogo in tre giorni separati a dicembre, con un montepremi di 5 milioni di dollari per ogni evento. Tutte le regioni del mondo prenderanno parte in questa competizione che sarà aperta per i giocatori di ogni livello. Gli eventi in-game e le regole saranno confermati a breve.” Viene inoltre specificato che i tornei non saranno cross-play: i giocatori PC non potranno scontrarsi con i giocatori console.

È chiaro che molti giocatori e coach professionisti sapevano già dell’arrivo di questo torneo, altrimenti non si spiegherebbero i leak così precisi; molti infatti avevano già lo scorso mese annunciato i propri team per la modalità coppie, prima ancora dell’annuncio ufficiale.

La cifra in ballo è ancora una volta notevole: 15 milioni divisi in tre giorni per un torneo di Fortnite non è affatto un record, ma comunque parliamo di cifre notevole che non possono non smuovere un gran numero di giocatori e semplici appassionati e faranno da spettatori a questo evento.

Diteci, proverete anche voi a lanciarvi all’interno di uno dei tornei, oppure credete di non avere nessuna possibilità? 5 milioni di dollari sono un incentivo sufficiente per giocare a Fortnite?