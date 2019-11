Fortnite 2: i DirectX 12 miglioreranno il frame rate su PC

Fortnite 2 ha avuto un inizio particolare, con tutta una serie di problemi tecnici che molti oramai danno per scontato. In particolar modo è la versione PC ad aver sofferto delle più gravi limitazioni, in particolar modo per quanto riguarda il frame rate, tutt’altro che stabile. Fortunatamente gli sviluppatori sono pronti a venire in soccorso dei giocatori con il prossimo update, precisamente il numero 11.20. Infatti, hanno annunciato che sarà rilasciato il supporto ai DirectX 12 di Microsoft.

L’annuncio è arrivato come sempre tramite le pagine del sito ufficiale di Fortnite. Tramite esso possiamo leggere: “Utilizzando DirectX 12, i giocatori su PC con GPU di fascia alta potranno sperimentare un frame rate più elevato e più stabile. Questo perché DirectX 12 offre migliori prestazioni della CPU e consente la distribuzione dei processi di rendering su più core.”

Continua poi affermando: “In futuro, proprio grazie a DirectX 12, prevediamo di aggiungere funzionalità a Fortnite. Permettendo ai giocatori di utilizzare DirectX 12 prima che queste funzionalità vengano introdotte, otterremo informazioni indispensabili per il nostro lavoro di sviluppo e per eliminare eventuali bug.”

Come potete leggere, il team di Fortnite vuole proporre altre funzionalità nel gioco grazie ai DirectX 12, ma per ora non ci sono informazioni aggiuntive a riguardo. Di certo questo è un periodo di transizione per il gioco. I cambiamenti non riguardano solo i contenuti ludici, ma anche la gestione del titolo e il metodo comunicativo della società. Come saprete, Epic ha infatti smesso di pubblicare una patch note completa dei cambiamenti; inoltre, gli update settimanali sono meno precisi rispetto al passato e le novità sono minori, in termini puramente quantitativi.

Diteci, voi cosa ne pensate dell’attuale situazione di Fortnite? Vi convince quanto Epic sta proponendo?