Fortnite 2: un nuovo evento è in arrivo a Rapide Rischiose, secondo un video leak

Uno dei più grandi punti di forza di Fortnite, il battle royale di Epic Games, è la sua regolare introduzione di eventi. Nel corso di ogni stagione, gli sviluppatori propongono una serie di situazioni legate principalmente a cambiamenti della mappa: la parte interessante, per molti, è il fatto che le modifiche sono spesso graduali e permettono ai fan di speculare su cosa sta per accadere, creando una non indifferente suspense. Ora, pare che stia accadendo qualcosa di simile alla zona di Rapide Rischiose di Fortnite 2.

Come forse ricorderete, un po’ di tempo fa era andato in onda uno stream nel cinema all’aperto di Rapide Rischiose. Secondo i dataminer e gli insider, si trattava solo di un test per un evento in arrivo in futuro: ora, possiamo affermare che forse avevano indovinato. L’area sta infatti subendo alcune modifiche: una serie di camion stanno apparendo nella zona, probabilmente per rimuovere i mezzi presenti nel cinema all’aperto. Cosa sta accendo di preciso?

Come potete vedere nel video condiviso qui sopra, un dataminer ha scovato le (possibili) modifiche all’area. Pare infatti che di fase in fase (che probabilmente si susseguiranno nel corso delle settimane) il cinema all’aperto di Rapide Rischiose di Fortnite 2 si svuoterà e diventerà un cantiere. Ammettendo che Epic voglia ancora “trasmettere in diretta” un filmato, è possibile che l’intento sia creare un cinema più grande, così da permettere a molti giocatori di radunarsi in quel punto per scoprire qualcosa.

Ovviamente a questo punto stiamo cadendo in pure speculazioni, ma forse Epic vuole svelare le novità della Stagione 2 direttamente all’interno del gioco, oppure si tratta di un altro evento cross-over dedicato a un importante film in uscita al cinema. Secondo voi qual è l’opzione più probabile?