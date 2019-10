Fortnite 2: ora possiamo guardare le partite degli amici dalla lobby

Fortnite 2 ci permette di guardare le partite degli amici dalla lobby: c'è qualche limite, ma si tratta di un'ottima aggiunta; ecco i dettagli.

La maggior parte dei videogame sono più divertenti se condivisi con gli amici e Fortnite non fa eccezione. Per quanto sia possibile buttarci nel gioco in solitaria, molti preferiscono radunarsi con gli amici e lanciarsi in partite di coppia o di squadra. Il problema è che ogni tanto capita di dover attendere che i propri amici finiscano la propria partita, prima di unirsi a loro: questa attesa era sempre abbastanza noiosa. Ora, con l’arrivo di Fortnite 2, Epic ha introdotto una soluzione.

Mentre aspettiamo nella lobby possiamo divenire spettatori delle partite dei nostri amici. Si tratta di una feature estremamente richiesta e che finalmente è stata introdotta con Fortnite 2. Purtroppo per ora il sistema è ancora imperfetto, e ci vuole del tempo perché tutto si carichi a dovere, ma è comunque un modo per poter attendere i propri amici in modo più interessante. Il vostro amico, però, deve essere all’interno della partita da almeno 30 secondi, quindi non cercate di guardare il suo match fin dal primo istante.

La parte più noiosa è però legata al fatto che tutti i membri della lobby devono essere o in gioco o in modalità spettatore per poter effettivamente visualizzare un match altrui. Se anche solo uno è inattivo, nessuno potrà essere spettatore. La speranza di tutti è che Epic possa risolvere quanto prima tali limitazioni.

Per ora ciò che conta è che finalmente questa opzione sia stata aggiunta. Di certo aiuterà molti ad ammazzare il tempo in attesa della conclusione del match di un amico. Diteci, la proverete, oppure non siete interessati?