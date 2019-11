Fortnite 2: Modalità a Tempo svelate da un leak di Epic Games

Fortnite 2, o Capitolo 2 a voler essere più precisi, non ha colpito particolarmente i giocatori questa settimana. Ieri, il gioco si è aggiornato ma Epic Games ha svelato unicamente le aggiunte per Salva il Mondo. Anche se pare che qualcosa sia stato inserito nella Battaglia Reale, gli sviluppatori sembrano restii a svelare le novità.

Di norma, leaker e dataminer ci permettono di scoprire tutto ciò che è in arrivo, ma in questo caso è Epic stessa a farsi sfuggire alcune informazioni. Come potete vedere nel tweet qui sotto, il sito cinese di Fortnite 2 ha rivelato che le prossime Modalità a Tempo che saranno rilasciate sono “Battaglia col Cibo” e “La fuga”.

Fortnite China revealed early which LTMs we will be getting next. The first one is the "Getaway" LTM and the 2nd one is the "Food Fight" LTM!

If this turns out to be true, we all know exactly what this means.. Bao Bros will be in the Item Shop VERY soon! 👀

(via @iFireMonkey) pic.twitter.com/pJZDpuu6Iz

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) November 5, 2019