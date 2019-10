Fortnite 2: attivare le ombre crea un grande svantaggio, ecco un confronto

Fortnite permette di disattivare le ombre su PC, ma questo crea un grande svantaggio. I giocatori console sono costretti a farci i conti.

Fortnite è un gioco amato da molti tipi di videogiocatori, dai più casual che vogliono solo passare qualche minuto con gli amici senza troppo impegno, ai pro-player che costruiscono attorno al battle royale di Epic Games una carriera fruttuosa. Tutti, però, cercano di puntare alla vittoria reale, sfidando avversari di tutte le altre piattaforme, grazie al cross-play. Peccato però che i giocatori PC possono “disattivare” un grande svantaggio: le ombre.

Come segnalato da un utente di Reddit, le ombre di Fortnite cambiano notevolmente la visibilità all’interno della aree. Potete vedere nell’immagine qui sotto come la disattivazione renda gli ambienti completamente diversi. Vedere qualcuno dalla distanza in un punto in ombra è molto complesso, mentre senza l’opzione attiva i colori accesi creanbo una superficie di contrasto più chiara.

Il problema è che su console non è possibile disattivare le ombre, a differenza della versione PC, di conseguenza quest’ultima categoria di giocatori ha accesso a un discreto vantaggio. In particolar modo, la quarta immagine della serie proposta dall’utente di Reddit permette di notare quanto sia diverso giocare senza ombre: dalla distanza, il garage è solo una macchia oscura, mentre una volta disattivate si riesce a vedere chiaramente all’interno.

L’utente afferma che “Fortnite è l’unico gioco che punisce i giocatori che vogliono godersi una grafica migliore“. La sua proposta è di togliere l’opzione di disattivazione delle ombre, mettendo al suo posto un’impostazione per minimizzarle, senza eliminarle. Pare però difficile che Epic voglia indispettire i giocatori PC eliminando una feature già presente. Voi cosa ne pensate? Credete che il giocatore esageri oppure siete d’accordo con lui?