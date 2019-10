Fortnite Capitolo 2, giocatori infuriati: per completare il pass battaglia servono almeno 300 ore

Secondo alcuni calcoli per completare il Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 servono almeno 300 ore di gioco.

Neanche una settimana fa ha avuto inizio Fortnite Capitolo 2, con il celeberrimo battle-royale di Epic Games che ha letteralmente cambiato veste, proponendosi con una lunga serie di meccaniche completamente nuove.

Tale passaggio è stato generalmente accolto con molto favore dalla community, che ne ha lodato i grandi cambiamenti fatti e le numerose novità. A quanto pare c’è però un punto in particolare che non è piaciuto praticamente a nessuno e si tratta del nuovo sistema di progressione del Pass Battaglia.

Secondo alcuni calcoli, con il nuovo modus operandi introdotto da Epic Games in questa prima stagione di Fortnite Capitolo 2, sarebbero infatti necessarie almeno 300 ore di gioco per arrivare all’agognato livello 100. Un quantitativo di ore decisamente spropositato che, se confermato, impedirà a diversi giocatori di raggiungere tale obiettivo.

A dare maggiormente fastidio alla community, che come immaginerete è decisamente infuriata, è inoltre il fatto che fino alla scorsa stagione non era eccessivamente difficile arrivare al livello 100 e, a meno di assentarsi dal titolo per diverse settimane, si riusciva quindi senza troppi problemi a guadagnarsi ogni singola ricompensa. A mettere il dito ulteriormente nella piaga è inoltre il nuovo motto introdotto da Epic Games con Fortnite Capitolo 2: “less grind, more fun” che, viste le recente analisi, sembra a dir poco una presa in giro. Secondo molti si tratta semplicemente di un sistema per spingere i giocatori a comprare dei livelli del Pass Battaglia tramite la valuta del titolo.

Che ne pensate di questa notizia e della polemica fatta partire dai numerosissimi giocatori del titolo di Epic Games, siete d’accordo con loro? Avete già avuto modo di mettere le mani su Fortnite Capitolo 2 e la nuova mappa del titolo? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo direttamente nei commenti!