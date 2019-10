Fortnite 2 è "il peggior gioco di sempre" secondo Tfue. Forse lo streamer esagera, ma di certo il battle royale di Epic Games ha qualche problema.

Fortnite 2 è stato rilasciato da alcuni giorni e i fan di tutto il mondo si sono lanciati nella nuova mappa, sfidandosi con le nuove armi e divertendosi con tutte le novità a disposizione. Anche Ninja, famosissimo streamer di Fortnite, ha dichiarato il proprio amore nei confronti di questa nuova versione del gioco. Il Capitolo 2, però, non ha colpito tutti. Tfue, altro famoso streamer molto seguito su Twitch, ha affermato che si tratta del “peggior gioco di sempre“.

Tfue ha avuto modo di mettere alla prova Fortnite 2 fin dal suo rilascio, ma non ne è rimasto affatto colpito. Mentre cercava di prendere la mano con le nuove meccaniche, lo streamer si è lamentato del lag e, in generale, delle prestazioni non ottimali del gioco. Se ne è reso conto in particolar modo mentre provava un’arma. Notando il lag, non si è trattenuto e ha detto: “Hanno rovinato la stagione, amico. Questo gioco fa schifo. Dà letteralmente la sensazione di essere il peggior gioco di sempre.”

“Questo è il mio principale problema con Fortnite 2. Mi è già capitato di dover giocare con 30 o 50 di ping, ma ora è come se giocassi con 100. Non mi sono mai sentito così svantaggiato a causa della connessione nella mia vita. Non posso giocare certi tipi di competitivo in queste condizioni oramai.”

I difetti di cui si lamenta Tfue non sono l’unico problema di Fortnite 2. La precisione dei colpi ravvicinati sembra essere sballata, con proiettili che colpiscono i giocatori quanto chiaramente non dovrebbero. Un bug permette inolter di avere vita infinita e un altro, di cui vi abbiamo parlato, permette di ottenere moltissima esperienza, permettendo di salire di livello molto velocemente. Questi primi giorni del battle royale di Epic Games, chiaramente, non stanno andando perfettamente lisci.