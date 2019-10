Fortnite 2: già disponibile una prima patch, ecco i dettagli

Fortnite 2 è disponibile solo da una giornata e già è stata introdotta una prima patch correttiva. Vediamo insieme i dettagli in merito.

Fortnite 2, il nuovo corso del battle royale di Epic Games, è disponibile da ieri con la Stagione 1, ma già oggi riceve una prima patch correttiva. L’informazione arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di Fortnite Status, il quale segnala che la patch è già pronta al download.

Si tratta dell’aggiornamento numero 11.00.1 ed è disponibile sulle seguenti piattaforme, per ora:

PlayStation 4: peso del file di circa 900 MB

PC: peso del file di circa 237 MB

Mac: peso del file di circa 1.1 GB

Android: peso del file di circa 374 MB

We’ve released patch v11.00.1 on PlayStation 4, PC, Mac, and Android to address some issues. A download is required. v11.00.1 will also be released on Xbox One, Nintendo Switch, and iOS. We will update you as it comes to these platforms. — Fortnite Status (@FortniteStatus) October 16, 2019

Per quanto riguarda le versioni Xbox One, Nintendo Switch e iOS, l’update sarà disponibile a breve. L’aggiornamento di Fortnite 2 non ha un vero changelog: come si può supporre anche grazie al numero, è altamente probabile che si tratti di una serie di correzioni minori per migliorare le prestazioni del gioco e risolvere qualche bug. Pare però che, su PC, il frame rate non sia migliorato e che la death zone della Fattoria Frenetica sia ancora attiva.

In queste ore, inoltre, i dataminer hanno scoperto l’esistenza di un nuovo bundle, forse destinato agli utenti PS Plus della console Sony. Una feature già confermata, invece, è la possibilità di guardare come spettatore le partite degli amici tramite la lobby: potete trovare tutte le informazioni in merito nel nostro articolo.

Diteci, cosa ne pensate di Fortnite 2 fino a questo momento? Vi sta convincendo, oppure credete che le novità introdotte da Epic non siano la scelta giusta per dare nuova vita al battle royale?