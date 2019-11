Fortnite 2: ecco quando potrebbe finire la stagione 1

Epic Games ha rilasciato la prima stagione di Fortnite 2 lo scorso 15 ottobre 2019. Da allora sono state cambiate parecchie cose all’interno della modalità Battaglia Reale; a partire dalla mappa di gioco, completamente rivisitata, fino all’aggiunta di nuove meccaniche di gameplay.

Per il momento gli appassionati non sono stati così positivi nel riguardo di questa prima stagione, che ha visto solo l’Arpione come aggiunta principale dal lancio del Capitolo 2; non sorprende quindi che i giocatori stiano aspettando l’arrivo della prossima stagione. Secondo il sito web ufficiale di Fortnite, la Stagione 1 terminerà il 12 dicembre 2019. Ciò significa che questa sarà la stagione più breve rilasciata da Epic.

Solitamente le stagioni di Fortnite hanno la durata di almeno 10 settimane, tuttavia delle volte Epic tende ad estenderle per almeno un’ulteriore settimana. Ci sono state anche un paio di stagioni che si sono estese fino a 12 settimane. È probabile che Epic stia aggiungendo meno contenuti nella stagione attuale dopo aver lavorato duramente su una nuova mappa e nuove meccaniche di gameplay.

Non sorprenderebbe vedere il lancio della stagione 2 in concomitanza con le festività natalizie. Al momento Fortnite 2 rimane uno dei Battle Royale più giocati e seguiti del panorama videoludico mondiale. State giocando a questa prima stagione del nuovo corso di Fortnite? Diteci cosa ve ne pare finora nella sezione dedicata ai commenti.