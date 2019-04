Fortnite 8.20: le novità della Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo

L'aggiornamento di Fortnite 8.20 è finalmente disponibile: scopriamo insieme quali sono le novità di questo update, tra archi esplosivi e altre aggiunte.

Fortnite non si ferma mai e, arrivato alla Stagione Otto, continua ad aggiornarsi per proporre ulteriori novità per i giocatori. Oggi è il turno dell’aggiornamento di Fortnite 8.20 che, come sempre, apporta delle modifiche alla Battaglia Reale, alla modalità Creativa e a Salva il Mondo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Per iniziare, nella modalità Battaglia Reale, è stato aggiunto l’arco esplosivo: l’arma scoccherà frecce con una cartuccia di fucile pesante sulla punta che causerà un’esplosione all’impatto. Inoltre, più a lungo terrete premuto il tasto di fuoco e maggiore sarà la forza dell’impatto diretto e la velocità del proiettile (l’esplosione successiva, invece, rimane invariata): la potenza massima si raggiunge in 1.6 secondi. Sono poi stati aggiunti, in Fortnite 8.20, i Peperoni che durano da 10 a 20 secondi e aumentano la velocità di movimento dal 20% al 40%.

È stata aggiunta anche la modalità a tempo Sfida tra Cecchini durante la quale i giocatori si sfideranno con fucili di precisione. Il bottino a terra sarà diminuito del 50% e, per le coppie e le squadre, è stato disabilitata la rianimazione in condizione di atterramento: questo significa che un singolo colpo potrebbe essere fatale!

Per quanto riguarda la modalità Creativa, oltre all’aggiunta dell’Arco Esplosivo, è ora possibile utilizzare i seguenti prefabbricati:

Galleria piramide quadrata obliqua grande

Galleria piramide triangolare obliqua grande

Galleria prisma triangolare retto grande

Galleria cubo sette punti grande

Galleria piramide quadrata grande

Galleria prisma triangolare grande

Galleria prisma triangolare verticale grande

Infine, per l’aggiornamento di Fortnite 8.20, abbiamo la modalità Salva il Mondo all’interno della quale è stato aggiunto il Dispositivo di lancio cannoneggiamento: si tratta di un lanciatore automatico che scaglia piccoli colpi esplosivi con un alto rateo di fuoco; è l’arma perfetta per scatenare il caos più totale. Sarà disponibile nel Negozio settimanale dal 4 aprile alle 02:00, ora italiana, fino all’11 aprile alle 2:00, ora italiana. Sono stati poi corretti vari bug, che potete visionare sul sito ufficiale di Epic Games.