Fortnite: come utilizzare 8 zipline a l’Autorità | Guida

Con l’arrivo della Stagione 3 in Fortnite sono tornate le classiche ed immancabili missioni della settimana oltre ad una valanga di contenuti per tutti gli appassionati del battle royale free-to-play targato Epic Games. In questa notizia parleremo di come utilizzare 8 zipline a l’Autorità, una delle sfide della 2 settimana. Come la maggior parte delle missioni, anche questa risulterà estremamente semplice in quanto sarà richiesto di usare almeno una volta ognuna delle Zipline situate a L’Autorità, il nuovo punto di interesse che ha sostituito l’Agenzia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa bisogna fare per risolverla.

Innanzitutto vi dovrete armare di un’arma davvero molto potente, vale a dire la vostra pazienza, per il resto non preoccupatevi perché risulta essere molto semplice come sfida. Dovrete atterrare in sostanza nel punto di interesse ed avvicinarvi allo spesso muro che circonda e protegge la struttura e visitare i quattro angoli. Ci saranno infatti 2 zipline per ogni angolo per un totale di otto (appunto). Una vi servirà per spostarvi verso la parte interna mentre l’altra, ovviamente, per allontanarsi.

L’obiettivo della missione sarà quello di salire su ogni singola corda. Notate bene che non è necessario fare l’intero giro, vi basterà anche scendere subito e continuare fino a che la missione non sarà svolta così da recuperare anche una bella dose di punti esperienza.

Cosa ne pensate di questa semplice guida? Avete trovato difficoltà? fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Fortnite e la sua Stagione 3, se non ne siete ancora a conoscenza questo venerdì sarà possibile vedere Inception, il capolavoro diretto da Christopher Nolan.

