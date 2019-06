Fortnite 9.21: tutte le novità dell’aggiornamento!

L'aggiornamento di Fortnite 9.21 è finalmente arrivato: scopriamo le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Gli ultimi giorni sono stati all’insegna delle grandi conferenze dell’E3 2019, che si tratti di Microsoft, Bethesda, Ubisoft o Square Enix, c’è stato molto da vedere. Nessuno si è però dimenticato di lui, il re dei battle royale, Fortnite! Il gioco di Epic Games si è infatti nuovamente aggiornato arrivando all’update Fortnite 9.21 che, come sempre, introduce novità per la Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo. Mettiamo quindi in pausa la nostra ricerca dei Fortbyte e vediamo subito cosa ha in serbo per noi l’aggiornamento di Fortnite 9.21.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, troviamo il Lanciagranate di prossimità che spara con una traiettoria a parabola un proiettile esplosivo che rimbalza e salta in aria quando è vicino al nemico. È stata poi aggiunta alla rotazione delle modalità a tempo “Colposecco Coppie” (gravità ridotta e soli 50 punti vita, con solo armi di precisione e bende per curarsi), e Scatto dell’Orda: è una sfida divisa a fasi in cui si deve difendere un’area cercando armi, oggetti e materiali per costruire difese; sconfiggere i nemici ti dà punti (con tanto di moltiplicatore punteggio) e si deve viaggiare di zona in zona per difendere varie postazioni.

Nella modalità Creativa è stato aggiunto il Lanciagranate di prossimità e questi prefabbricati:

Galleria garage a bordo strada

Galleria pavimento erba e fango

Galleria pavimento foresta ed erba

Galleria pavimento erba e foresta

Galleria pavimento sabbia e pietra

Galleria oggetti dinosauro

Infine, in Salva il Mondo abbiamo il Plasmatron 9000 (breve gittata, spara anelli al plasma che si allargano e passano attraverso i nemici) e le missioni Wargame Quanto alla rovescia dove dobbiamo difendere una bomba instabile che si teletrasporta all’interno della nostra base e che viene presa di mira dagli Abbietti.

Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 9.21? Tutte le novità vi interessano, oppure speravate in qualcosa di meglio? Vi ricordiamo che, come sempre, questo update ha introdotto tutta una serie di correzioni di bug: potete trovare la lista completa sul sito ufficiale di Epic Games.