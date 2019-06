Fortnite: l’aggiornamento 1 dell’update 9.30 è finalmente disponibile

L'aggiornamento 1 dell'update 9.30 di Fortnite è finalmente disponibile: ecco tutte le novità su quanto introdotto da Epic Games.

Fortnite non si ferma un attimo. Quest’oggi è stato reso disponibile il primo aggiornamento contenuto dell’update 9.30. Una volta trovato il Fortbyte odierno, quindi, possiamo scoprire le novità introdotte nella Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Per iniziare, nella Battaglia Reale, è stato aggiunto il Revolver. Già sapevamo del suo arrivo e non siamo quindi particolarmente sorpresi: abbiamo modo, però, di scoprirne i dettagli. L’arma spara munizioni medie e contiene 6 colpi. I danni sono 63/66 e il moltiplicatore alla testa è di 2x. Esistono anche le versioni epiche e leggendarie. Inoltre sono stati messi in magazzino il Fucile d’assalto tattico raro, le Granate a Impulsi, Fenditura portatile e Cannone Pirata. Torna invece in gioco il Fucile a pompa non comune e raro, la granata onda d’urto e la mitraglietta silenziata.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, è disponibile una serie di prefabbricati e gallerie dedicate a Kevin, il cubo viola; ecco l’elenco completo: Isola casa sul lago Kevin, Isola Cubo Kevin distrutta, Isola dinosauro Kevin distrutta, Isola casa Kevin distrutta; Galleria cubo Kevin, Galleria oggetti frammenti di Cubo Kevin, Isola Kevin, Isola Kevin distrutta, Galleria particelle Kevin, Galleria tetti e muri casa sul lago, Galleria pavimento e scale casa sul lago, Galleria oggetti Isola casa sul lago, Galleria natura sassi e radici.

In Salva il Mondo sono arrivati i 14 giorni d’estate: ogni giorno c’è una missione da completare; facendole tutte e quattordici si sblocca un’arma. Inoltre, è stato introdotta una nuova simulazione WarGames: Scorciatoria. In quest’ultima compaiono strane porte vicino ai generatori nemici. Quando gli Abietti si avvicinano a una di queste porte vengono teletrasportati a una delle porte di uscita, vicine al tuo forte. Inoltre è stata introdotta l’arma Astro-mazza 9000.

Queste erano le novità per l’aggiornamento 1 dell’update 9.30 di Fortnite. Diteci, cosa ne pensate?