Fortnite: l’aggiornamento 10.10 è stato rimandato, ecco le parole di Epic

L'aggiornamento 10.10 di Fortnite non arriverà questa mattina, come avviene normalmente. Gli sviluppatori hanno rimandato l'update: ecco perché.

Come tutti i fan del battle royale di Epic Games sanno, il nuovo aggiornamento di Fortnite era atteso quest’oggi, intorno alle dieci del mattino. Come forse avrete notato, però, non è stato rilasciato nessun update. Epic Games è intervenuta su Twitter per spiegare la questione ai giocatori: pare che gli sviluppatori abbiano riscontrato alcuni problemi tecnici con l’aggiornamento 10.10 e abbiano deciso di rimandare la messa online.

Potete vedere le loro parole nel tweet qui sotto. Purtroppo non è stato detto quando sarà rilasciato l’aggiornamento 10.10 di Fortnite. Non ci resta altro da fare se non attendere che Epic Games, tramite i canali social, dia nuove indicazioni a riguardo.

Due to last minute issues discovered with the build, we’ve had to delay the timing for the release of the v10.10 update. We'll provide more details on an exact time once we have more information. https://t.co/8byIogi1Uo — Fortnite (@FortniteGame) August 12, 2019

Una delle novità dovrebbe coinvolgere Mega Mall, che si dovrebbe trasformare in qualcosa di diverso come avvenuto con Neo Pinnacoli, in seguito all’attivazione del portale. È stato inoltre già confermato che l’update correggerà il bug delle Stelle Segrete. Il collezionabile, individuabile grazie alle schermate segrete che si ottengono completando le missioni settimanali, è bloccato e non può essere raccolto. Il ritardo nell’update significa che i giocatori dovranno attendere altro tempo prima di poter andare a caccia delle Stelle.

Diteci, quali sono le vostre speranze per Fortnite? Credete che la Stagione 10 stia andando nella direzione giusta, oppure pensate che Epic dovrebbe rivedere la visione del battle royale?