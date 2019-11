Fortnite: aggiornamento 11.11 rimandato, ecco i dettagli

Fortnite non riceverà l'aggiornamento 11.11 per Salva il Mondo, Battaglia Reale e Modalità Creativa come previsto: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nuova settimana, nuovo update del battle royale di Epic Games? Purtroppo, no. Lo sviluppatore di Fortnite sta gestendo in modo particolare l’arrivo di nuovi contenuti, non rilasciando sempre patch note e non segnalando in modo chiaro tutte le novità. Secondo quanto dichiarato tramite Twitter, quest’oggi avremmo dovuto aspettarci novità per Salva il Mondo, mentre per quanto riguarda Battaglia Reale e Modalità Creativa avremmo ricevuto solo correzioni di problemi noti.

L’impressione è che l’update di questa settimana non sarebbe stato incredibile, ma almeno avrebbe aggiunto qualcosa. Purtroppo, Epic Games ha rivelato di averlo annullato e rimandato a data da definirsi. Non ha specificato alcun motivo dietro a questa scelta, ma probabilmente all’ultimo minuto gli sviluppatori si saranno accorti di qualche problema nel codice e si saranno resi conto di non poterlo risolvere in tempo.

Per quanto riguarda il “quando”, probabilmente non dovremo attendere troppo: è già capitato in passato che Epic Games non rilasciasse un update come da programma e alla fine non ci ha mai fatto attendere più di uno o due giorni. È quindi possibile che gli sviluppatori aggiornino il battle royale nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2019, oppure giovedì 14 novembre 2019.

Come sempre, monitoreremo la situazione per assicurarci di avvertirvi appena ci saranno novità. Diteci, quali sono le vostre speranze per il prossimo aggiornamento? Cosa ne pensate di Fortnite Capitolo 2 fino a questo punto? Vi ha colpito, oppure credete che Epic Games debba fare di meglio?