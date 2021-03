Fortnite: altro che supereroi, un glitch vi rende immortali

Solamente qualche ora fa sono apparsi in rete alcuni indizi che puntano verso l’arrivo di un nuovo personaggio fumettistico all’interno di Fortnite. Sembra che questa volta tocchi nuovamente ad un eroe DC Comics a fare il debutto durante l’attuale Stagione 6, ma nel frattempo gli appassionati sono riusciti a scovare ben altro nel titolo di successo. A quanto pare, un nuovo glitch sta infestando le partite del battle royale, e proprio grazie ad esso alcuni giocatori stanno ricevendo il superpotere più forte di tutti.

La scoperta sta facendo il giro del web alla velocità della luce, ed è approdata anche sul canale del noto YouTuber “OrangeGuy”, il quale ha dedicato un video a questo nuovo bug. Chiunque entri in contatto con questo glitch viene benedetto diventando praticamente immortale grazie alla salute infinita che se ne ricava. Insomma, una bella gatta da pelare, che rischia di sbilanciare pesantemente l’equilibrio di tutto il gioco.

Il glitch in questione necessita dell’oggetto Fungo Slurp e di un amico per essere attivato, con l’intera procedura che è stata messa in mostra dallo stesso OrangeGuy all’interno di uno dei suoi ultimi video caricati su YouTube. In poche parole, una volta eseguita correttamente la proceduta di attivazione del glitch, il giocatore comincerà a rigenerare automaticamente la salute, diventando praticamente invincibile alla stra-grande maggioranza dei pericoli che si possono incorrere durante una partita di Fortnite.

È molto probabile che la voce riguardante l’esistenza di questo glitch sia già giunta alle orecchie di Epic Games. Aspettiamoci quindi che questa situazione venga corretta nel breve periodo, soprattutto perchè, nonostante non sia immediato come trucco, rischia comunque di rompere diverse partite del battle royale.