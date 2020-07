Fortnite: dove trovare gli Anelli Fluttuanti a Parco Pacifico

Nuova settimana, nuove sfide settimanali di Fortnite. Come di consueto anche questo giovedì vi diamo alcune utili soluzioni per facilitarvi la vita nel completare alcune delle sfide proposte da Epic Games per questa settimana. C’è da dire che che la compagnia americana non è mai troppo severa nel proporre sfide eccessivamente complesse, ma se non vi siete ancora abituati ai cambiamenti della mappa di gioco questa guida vi sarà sicuramente utile per trovare tutti gli Anelli Fluttuanti.

Come richiesto da questa sfida, i giocatori dovranno nuovamente andare alla ricerca di alcuni Anelli Fluttuanti posizionati in una zona precisa dell’isola di Fortnite. Tutto ciò era già stato proposto anche settimana scorsa e la modalità sarà pressoché invariata. Prima di tutto, bisognerà raggiungere l’area Parco Pacifico che si trova all’incirca nella zona nord-ovest della mappa, legegrmente più su di Sabbie Sudate.

Da qui in poi sarà tutto ancora più facile, dato che ogni Anello Fluttuante che vi sarà necessario raccogliere sarà molto facile da scovare e non richiederà nessuno sforzo particolare da raccogliere. È importante sottolineare infine, che non dovrete per forza di cose raccogliere tutti gli anelli nel corso di una singola partita, ma essendo cumulativi potete completare questa semplice sfida anche giocando più partite.

Come al solito le sfide settimanali sono un ottimo modo per tornare a esplorare l’isola di Fortnite sia da soli che in compagnia dei vostri amici. Cosa ne pensate di questa sfida settimanale? Preferite questa tipologia più esplorativa o quelle dove viene richiesta più azione?

Fortnite | Guide e Articoli utili

Epic Games non si ferma mai e propone sempre tante novità in Fortnite, per rimanere sempre aggiornati queste guide e articoli faranno al caso vostro: