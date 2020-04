Fortnite: ecco alcune indicazioni utili per assistere all’evento Astronomical

Nelle scorse giornate vi abbiamo parlato dell’evento organizzato su Fortnite relativo al celebre cantante statunitense Travis Scott. La manifestazione ha preso il nome di Astronomical ed è nata grazie a una stretta collaborazione tra il rapper e la stessa software house. Distribuito su più date e orari come se fosse un vero e proprio tour in-game, l’evento inaugurale andato in onda questa notte è stato un grandissimo successo di pubblico con circa 12.3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente per assistere allo spettacolo in diretta live.

Durante la notte, il cantante texano ha presentato il suo nuovo singolo insieme a Kid Cudi suo amico e collega cantante. Inoltre, il rapper ne ha approfittato per mettere in vendita molta roba di merchandising, tra cui nuovi capi di Cactus Jack, magliette, action figure e il blaster NERF Astroworld.

Vi informiamo, inoltre, che se non siete riusciti a seguire la prima tappa del tour andata in onda questa notte, potete tranquillamente assistere ad alcune repliche che saranno distribuite su tutto il fine settimana. Qui di seguito trovate la programmazione completa e ufficializzata da Epic Games:

venerdì 24 aprile, ore 16:00

sabato 25 aprile, ore 06:00

sabato 25 aprile, ore 17:00

domenica 26 aprile, ore 00:00

Le date qui sopra riportate sono valide per il nostro paese; il nostro consiglio è quello di collegarvi circa mezz’ora prima dell’inizio in maniera tale da limitare eventuali problemi ai server di gioco vista la quantità spaventosa di giocatori che vogliono parteciparvi. Una volta avviato il gioco, controllate bene la lobby cercando la modalità dedicata all’evento Astronomical, dopodiché selezionatela e sarete direttamente ammessi allo show. Sappiate che se dovesse esserci confusione potreste finire in coda, ma nell’attesa però sarà possibile divertirsi in una rissa a squadre che terminerà appena inizierà il concerto.

Vi ricordiamo che chi ha partecipato o parteciperà ai nuovi eventi del tour Astronomical otterrà in omaggio il deltaplano ciclone Astroworld e ben due nuove schermate di caricamento. Se invece siete interessati ad altri oggetti cosmetici, sappiate che l’arrivo dello show è stato accompagnato da ben 3 sfide a tema. Presenti anche alcune skin relative a Travis e Astro Jack, date un’occhiata al negozio oggetti poiché al suo interno sono presenti alcuni speciali Bundle a dei prezzi veramente vantaggiosi.

E voi cosa ne pensate dell’evento Astronomical? Siete riusciti ad assistere al meraviglioso spettacolo andato in onda questa notte su Fortnite?. Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.