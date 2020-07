Fortnite: Atlantide sta per emergere dall’acqua?

Dopo che Epic Games si è presa una pausa estiva, ora la compagnia americana è tornata a pubblicare novità all’interno di Fortnite a partire dal più recente update 13.30. Con questo aggiornamento hanno cominciato ad apparire diversi indizi su quello che sarà il futuro del titolo di successo Epic. Non solo sono apparse delle nuove Stazioni di Servizio, ma sembra che dall’acqua stia per emergere Atlantide.

Questa possibilità sta diventando sempre più forte, soprattutto man mano che il livello dell’acqua si va ad abbassare sempre di più. Tra le nuove aree che stanno per emergere, per i dataminer nella zona a nord-east sta per comparire dal nulla una navicella spaziale alquanto misteriosa. Stando alle ricerche fatte dai dataminer, i colori di questa navicella riprendono quelli di un prossimo boss che sta per essere aggiunto in Fortnite: ovvero Siona.

the location of the Ancient Astronaut his Spaceship pic.twitter.com/zhGd1yKZD4 — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) July 21, 2020

Queste scoperte al momento si trovano tutte sotto il livello dell’acqua, quindi sembra che ci vorrà ancora del tempo prima di poter toccare con mano queste novità. L’isola di Fortnite sta per subire dei nuovi cambiamenti a quanto pare, e sembra che Atlantide sarà la prossima grande area che farà il suo debutto all’interno del battle royale di successo.

Al momento ovviamente Epic Games non ha ancora voluto confermare nulla, ma di solito i dataminer di Fortnite riescono ad predire con grande precisione ogni novità in arrivo nel titolo. Cosa ne pensate della possibile aggiunta di Atlantide? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.

Fortnite | Guide e articoli utili

Per restare sempre aggiornati sull’universo di Fortnite, questi altri nostri articoli faranno al caso vostro: