Fortnite: il pacchetto Attacco Rosso è finalmente disponibile

Il pacchetto Attacco Rosso è finalmente stato reso disponibile all'acquisto su Fortnite da Epic Games: lo acquisterete o non vi piace?

Buone notizie per i giocatori di Fortnite, che possono finalmente portarsi a casa un nuovo starter pack ad un prezzo decisamente ridotto. Come ben sapranno i giocatori del celebre battle royale, infatti, nel titolo di Epic Games non è solo disponibile solamente un negozio in cui acquistare item e skin con i V-Bucks, la moneta virtuale del titolo, ma è presente anche la possibilità di comprare vari pacchetti a tempo limitato con valuta reale.

Dopo qualche mese Epic Games ha finalmente reso disponibile un nuovo starter pack, ossia uno di questi particolari pacchetti venduti ad un prezzo scontato. L’agglomerato di oggetti, che prende il nome di Attacco Rosso e che potete vedere comodamente qui sotto, è infatti ora disponibile all’acquisto.

Con circa 5 euro i giocatori potranno infatti portarsi metaforicamente a casa una skin epica, un dorso decorativo e ben 600 V-Bucks. Considerando come solitamente 500 V-Bucks equivalgono a 5 euro è chiaro come, almeno sulla carta, si tratti di un’offerta particolarmente vantaggiosa per i fan del titolo.

Ricordiamo infine che qualsivoglia oggetto acquistabile su Fortnite ha effetti esclusivamente estetici e non sarà quindi fortunatamente possibile ricevere vantaggi in-game attraverso micro-transazioni. Un fatto decisamente apprezzabile, che concorre insieme a tanti altri a decretare il successo dell’apprezzato titolo.

Che ne pensate di questa notizia, vi piace il design della nuova skin ideata da Epic Games per i propri starter pack? Avete mai acquistato qualche item nel celebre battle royale? Qual è il vostro preferito? Raccontateci cosa nascondete nel vostro personale armadietto di Fortnite direttamente nei commenti!