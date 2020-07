Fortnite: l’arrivo delle automobili non è dietro l’angolo

Le automobili sono senza alcun dubbio una delle novità più attese in assoluto di questa terza stagione di Fortnite. Citate ormai un mesetto fa dai dataminer, ci si poteva aspettare che queste nuove vetture potessero essere aggiunte da un momento all’altro nel gioco di successo di Epic Games; ma così non è stato. Anche dopo la pubblicazione dell’update 13.30, i giocatori sono ancora rimasti a piedi sull’isola del battle royale.

Ora, un nuovo indizio sull’arrivo delle automobili in Fortnite è apparso sui canali social del gioco. Il nuovo post menziona le vetture, facendo però intuire che l’arrivo di questa attesa novità non è proprio dietro l’angolo. Oltre alle vetture, questo nuovo post apparso da poco cita anche il carburante, che sarà possibile da ottenere nelle Stazioni di Servizio già aggiunte, e ad un’assicurazione per far circolare le auto per l’isola.

Smicco di vernice? #NoSweat.A corto di benzina? Non è incluso.I nostri avvocati stanno attualmente sudando sui… Publiée par Fortnite sur Vendredi 24 juillet 2020

Infine, nel messaggio viene citato il motivo per il quale tutte le macchine presenti nella mappa di Fortnite ultimamente risultano scomparse del tutto. In realtà non sono sparite nel nulla, ma stanno tutte effettuando una revisione per arrivare pronte al momento in cui verranno reinserite nel gioco e potranno essere guidate dai giocatori. Ciò che però non fa intuire un imminente arrivo delle auto è la conferma che questa revisione durerà qualche settimana.

A quanto pare c’è ancora da aspettare prima di mettersi al volante di un’automobile e scorrazzare per l’isola di Fortnite. Cosa ne pensate di quanto sembra emergere dai social del battle royale nei confronti delle auto?

