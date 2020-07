Fortnite: che fine hanno fatto le automobili nella mappa?

Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’arrivo dell’aggiornamento 13.30 in Fortnite. Epic Games, dopo essersi presa una pausa estiva, è tornata ad inserire diverse corpose novità all’interno del proprio gioco di successo. Molti dei cambiamenti ve li abbiamo già segnalati, ma a quanto pare c’è qualcosa che è sfuggito a molti e che è stato segnalato da alcuni utenti. Sembra che dopo il rilascio dell’update, un nuovo mistero si sia abbattuto sull’isola del battle royale.

Le automobili, oggetti chiave per recuperare delle risorse metalliche sono sparite dalla mappa di gioco. De ne è accordo l’utente Chazyyourboiii che, su Reddit ha pubblicato un’immagine che racchiude tutti quelli che sono i cambiamenti che sono stati fatti con l’ultimo aggiornamento. La cosa curiosa, che balza subito all’occhio è la completa sparizione delle automobili che fino a ieri si potevano trovare in giro per l’isola.

Anche se al momento Epic Games non ha voluto ancora dichiarare nulla di ufficiale riguardo a questo cambiamento in particolare, sembra abbastanza probabile che l’eliminazione delle auto all’interno dell’isola di Fortnite, possa coincidere con il prossimo arrivo degli stessi veicoli come nuovo metodo di spostamento per i giocatori. Questa novità sarebbe dovuta arrivare già ieri insieme all’update, ma sembra che i giocatori dovranno aspettare ancora un pò prima di scorrazzare con le vetture.

Altro indizio che presagisce l’arrivo delle auto in Fortnite, sono le nuove Stazioni di Servizio che serviranno per fare il pieno di carburante. Cosa ne pensate di questo improvvisa scomparsa delle automobili dalla mappa di Fortnite?

