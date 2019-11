Fortnite X Battle Breakers, in arrivo una collaborazione tra i due titoli?

Nei giorni scorsi Epic Games, software house celebre ultimamente soprattutto per Fortnite, ha rilasciato Battle Breakers, RPG a turni per mobile e PC sviluppato da una piccola frangia dello studio.

Il titolo, che è composto da centinaia di livelli, boss e eroi, è stato reso disponibile come free to play e sta attualmente venendo pubblicizzato da Epic Games. Proprio questa volontà di spingere ulteriormente Battle Breakers nei suoi primi giorni di vita è riscontrabile in alcune indiscrezioni che vorrebbero un evento in collaborazione con Fortnite prossimamente in arrivo.

Tale evento conterrebbe anche una skin gratuita, conosciuta come Razor, con relativo dorso decorativo rilasciata nel celebre battle royale a tutti coloro che completeranno delle determinate azioni. Il leak non è purtroppo riuscito a chiarire se tale premio sarà disponibile solo per la modalità Salva il mondo di Fortnite o se sarà invece possibile usare Razor anche nella più conosciuta modalità PvP. In ogni caso vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le pinze, trattandosi di indiscrezioni.

A onor del vero tale vociferata collaborazione è già parzialmente in corso, essendo alcune skin di Fortnite attualmente presenti come eroi all’interno di Battle Breakers. Nessuna notizia ufficiale invece, come dicevamo, riguardo lo sbarco di contenuti del nuovo titolo sul battle royale. Probabilmente per saperne di più non ci sarà da attendere poi molto e basterà aspettare il prossimo update settimanale del titolo.

Che ne pensate di questa notizia e di questa possibile collaborazione, avete già provato Battle Breakers? La skin svelata dal leak è di vostro gradimento, vi piacerebbe usarla per scendere sul campo di battaglia? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!