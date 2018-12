Fortnite: ben venti minuti di nuova musica nella modalità Salva il Mondo

Per quanto Fortnite sia molto concentrato sulla propria modalità Battle Royale, Salva il Mondo non è stato affatto dimenticato da Epic. Tramite la recente patch 7.0.0, sono state introdotte alcune novità, a partire da un nuovo boss, il Re della Tempesta, nell’atto finale della campagna. Inoltre, come riporta GameSpot.com, Epic ha assunto un veterano del mondo dei videogame, Cris Velasco (che ha lavorato su opere come Overwatch e Darksiders 3), per comporre venti minuti di nuova musica per il nuovo capitolo di Salva il Mondo.

Velasco ha registrato la musica con un’orchestra live a Los Angeles con la compagnia di registrazione Cinema Scoring. Velasco ha rivelato che Fortnite è probabilmente il suo più grande progetto fino a questo punto.

“Ho avuto la fortuna di lavorare a molti grandi franchise nel corso degli anni, ma penso che nessuno raggiungesse la popolarità di Fortnite. Ero veramente felice quando mi hanno chiesto di comporre la musica per la Stagione 7.”

Ha poi continuato dicendo:

“Il Re della Tempesta è stato come un grande quadro da dipingere. Enorme, terrificante ed eccitante: proprio il tipo di musica che adoro comporre! Abbiamo registrato in LA con Cinema Scoring che mi ha veramente aiutato a portare in vita la musica e il terrore invernale che il Re esprime. Inoltre, non fa male aver guadagnato il premio “zio più fico” presso i miei nipoti!“.

Voi avete già avuto modo di ascoltare le composizioni di Velasco? Ritenete che siano di alta qualità?