Fortnite: i BRUTE non saranno rimossi, streamer e giocatori in rivolta contro Epic Games

Brutte notizie per Epic Games: streamer e giocatori di Fortnite sono in rivolta dopo la notizia che i BRUTE non lasceranno presto il titolo.

Cattive nuove per Epic Games, che si trova nuovamente al centro del ciclone, costretta a fronteggiare le ire di migliaia, se non milioni, di giocatori e streamer di Fortnite. La community del celebre battle royale è infatti su tutte le furie con la software house dietro al titolo del momento, rea di aver compromesso drasticamente il bilanciamento del titolo e di non aver assolutamente intenzione di fare nulla per sistemare tale frustrante situazione.

Bersaglio di tutto ciò sono in particolare i BRUTE, dei mech a due posti introdotti con la Season X di Fortnite. Il particolare veicolo è infatti incredibilmente potente e non lascia praticamente scampo a nessun nemico nei dintorni. Se nelle fasi iniziali del match il BRUTE è ancora più o meno contrastabile grazie ai grandi spazi, in end-game la situazione è veramente ingestibile e chi si troverà in possesso del mech molto difficilmente non porterà a casa la vittoria.

Nonostante le critiche, a distanza di più di una settimana Epic Games non ha ancora risolto drasticamente la situazione ed, anzi, ha affermato che i BRUTE non lasceranno assolutamente il titolo almeno fino alla conclusione della Season X. Neanche nella modalità competitiva.

Ovviamente tale notizia ha appunto mandato su tutte le furie un gran numero di giocatori e streamer, che hanno minacciato di spostarsi su altri titoli come Apex Legends fino a che i BRUTE saranno presenti su Fortnite. A far parte di questa protesta sono praticamente tutti i grossi nomi della scena. Ninja, DrLupo, Myth, Timthetatman, Cloakzy si sono infatti uniti manifestando pubblicamente il proprio disappunto.

Che ne pensate voi dei BRUTE, Epic Games ha sbagliato completamente il tiro questa volta?