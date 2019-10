Fortnite e il Buco Nero: l’autista dell’autobus si svela in video

Fortnite e il Buco Nero ci fanno un regalo e svelano l'aspetto dell'autista dell'autobus che accompagna i giocatori sull'isola. Ecco il video.

Nelle ultime ore tutti si stavano domandando quando sarebbe tornato a disposizione Fortnite. Il battle royale è stato risucchiato da un Buco Nero per un giorno e mezzo, e tramite leak e dataminer abbiamo potuto scoprire molti dettagli interessanti, che sono praticamene confermati ora che il battle royale è a disposizione dei giocatori. Nessuno, però, si era posto in queste ore una certa domanda: scopriremo anche l’aspetto dell’autista dell’autobus che accompagna i giocatori sull’isola? Be’, la risposta è sì, lo abbiamo scoperto.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, condiviso da un account twitter dedicato ai leak di Fortnite, l’autista è un umanoide composto da pixel azzurri. La parte più interessante per la “lore” di Fortnite Capitolo 2 è il fatto che questo essere potrebbe raccontarci cosa ha visto all’interno del Buco Nero, dando il via a nuovi eventi principali del battle royale.

The identity of the bus driver has been revealed! #Fortnite #Fortnite2 pic.twitter.com/6sFuaTHCQW — Baxx – Fortnite Leaks & News (@baxxyt) October 15, 2019

Certo, non si tratta di un elemento “utile” a livello di gioco, ma è una curiosità interessante e siamo certi che molti appassionati storici di Fortnite saranno felici di averlo scoperto, finalmente.

Ora non ci resta altro da fare se non attendere che Epic Games rilasci le informazioni ufficiali legate al primo update del Capitolo 2 Stagione di Fortnite. Diteci, quali sono le vostre aspettative in merito?