Fortnite, il buco nero ha un nome e si chiama Terrance

Il Buco Nero che ha invaso e distrutto Fortnite Battaglia Reale nelle ultime 24 ore ha un nome: Terrance. Pronti a scoprire cosa nasconde?

Il buco nero di Fortnite è diventato un vero e proprio caso mediatico globale in pochissime ore. Epic Games è brava a stare al centro dell’attenzione e in questo caso, ha avuto un flusso mediatico inimmaginabile per un videogioco. La fine che ha segnato la conclusione della Stagione 10 del suo battle royale per eccellenza con una serie di eventi e cataclismi, ha creato un buco nero nel quale galleggiano i giocatori di tutto il mondo. Buco che a quanto pare ha un nome: Terrance.

Epic Games è sempre stata brava con i nomi, ricordiamo infatti il Cubo Viola Kevin. Da Kevin a Terrance il passo è breve, e infatti così è stato. Ma che cosa significa? Il nome sta a indicare un messaggio nascosto? O è solo una simpatica trovata?

Forse Epic Games sta lasciando una serie di indizi, dopo il blocco di numeri che confrontato con le parole nelle registrazioni del visitatore, si vanno a creare una serie di frasi come: “Non ero da solo. Altri sono fuori dal loop. Questo non era calcolato. Il punto zero è ora inevitabile.”, magari anche il nome vuole dire qualcosa di quello che ci attende oltre questo nulla inscrutabile.

Qualcosa dovrebbe accadere molto presto e presumibilmente già verso le 20:00 di questa sera, 14 ottobre. Inutile ricordare che Terrance rivestirà un ruolo rilevante nella nuova stagione di Fortnite Capitolo 2. Per capire quale, non ci rimanere che attendere, continuando ad osservare il nulla cosmico in attesa che qualcosa si muova.