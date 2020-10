Fortnite: l’assurdo bug delle auto ballerine, come sfruttarlo

Il battle royale risulta ancora essere uno dei generi più in voga del momento, specialmente per i videogiocatori alle prime armi. Call of Duty Warzone sta sicuramente macinando record su record a livello di giocatori connessi ma Fortnite rimane saldo al primo posto. Epic Games continua a cavalcare l’onda del successo proponendo costantemente aggiornamenti, modalità e crossover sempre più nuovi e mai banali. Ovviamente nonostante tutte queste piccole e grosse aggiunte capita spesso di imbattersi in bug, alcuni di questi davvero divertenti.

Ed è proprio dell’ultimo aggiornamento inserito che parleremo in questa notizia perché con l’update 14.30 alcuni giocatori si sono imbattuti in curioso e stupefacente bug. Talmente bizzarro che potrebbe anche essere che gli sviluppatori lo abbiano inserito di proposito. Stiamo parlando ovviamente del problema delle “auto danzanti”, che sta facendo divertire migliaia di giocatori in tutto il mondo. Qui di seguito potete gustarvi la clip a riguardo.

When did they add hydraulics to cars in Fortnite? 😂 Credit: u/omgSolidSnake pic.twitter.com/FswYZCr5aB — Fortnite News (@FortniteINTEL) October 13, 2020

Sebbene sia buffo da vedere, alcuni utenti sono riusciti a sfruttarlo durante le partite. Il famoso player di Fortnite Clix ha mostrato a tutti come è possibile ballare dentro la macchina ed eliminare in lontananza i nemici. Ovviamente danzando all’interno del veicolo sarà più difficile essere colpiti in quanto “ballando” appunto, ci muoveremo in modo a dir poco imprevedibile. Qui potete vedere il video a riguardo e magari provarci proprio durante una partita. Sebbene l’idea sia a dir poco geniale, non risulta essere efficace al 100% quindi dovrete stare molto attenti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi siete imbattuti in queste macchina danzanti durante le vostre partite con gli amici? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i futuri update di Fortnite e se verrà risolto anche questo curioso e bizzarro bug.