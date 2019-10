Fortnite: scovato un bug delle costruzioni, Epic risponde

Un utente di Reddit ha segnalato la presenza di un bug legato alle costruzioni di Fortnite. Epic ha rapidamente risposto alla questione.

All’interno di Fortnite è stato scoperto un nuovo bug legato alle costruzioni. Si tratta di un problema che ai meno attenti potrebbe sfuggire e che non cambierà l’equilibrio di gioco dei più casual, ma i pro player rischiano di dover cambiare temporaneamente la propria strategia di gioco per non avere ripercussioni.

In cosa consiste? In pratica, se si costruisce un soffitto, poi lo si modifica in un mezzo soffitto, poi lo si ritrasforma in un soffitto completo e si sposta la visuale di lato, il bug impedisce di modificarlo nuovamente fino a quando non è completo e solo dopo aver mosso nuovamente la visuale. Come già detto, potrebbe sembrare una sciocchezza, ma i professionisti sfruttano le modifiche ai soffitti per crearsi coperture e aperture per sparare continuamente, cambiando da un tipo all’altro con grande velocità. Ritrovarsi bloccati per qualche secondo potrebbe portare a una sconfitta.

Il bug è stato notato dall’utente Tomred95 su Reddit; nel giro di poche ore, però, Epic ha visto la segnalazione e ha confermato che lavorerà sulla questione. La recente patch, la 10.40.1, ha apportato alcune modifiche al codice, ma chiaramente questo problema era sfuggito agli sviluppatori fino a oggi.

Visto che per scovarlo è necessario eseguire tutta una serie di azioni e movimenti molto precisi, è comprensibile che ancora non fosse stato notato. Diteci, vi è mai capitato di notare un bug all’interno di Fortnite? L’avete segnalato?