Fortnite: i bug delle missioni di Halloween sono stati risolti

Fortnite 2 ha introdotto le nuove sfide di Halloween, peccato che erano bloccate da alcuni bug. Ora, il team ci fa sapere che sono stati risolti.

Halloween dovrebbe essere un periodo di spiriti e maledizioni, ma nessuno si augurava che a essere maledette fossero le sfide dei Fortnitemares 2019 di Fortnite 2. Il battle royale di Epic Games ha infatti proposto una serie di missioni a tema Halloween, come tutti si aspettavano, pronte a ricompensare i giocatori con punti esperienza, oggetti cosmetici e quant’altro.

Peccato però che un bug ha reso impossibile completare le missioni e ottenere quanto spettava ai giocatori. Anche raccogliendo tutte le monete necessarie dalle zucche o giocando le partite sulle isole creare dalla community nella modalità creativa, nulla veniva sbloccato. Gli sviluppatori erano fortunatamente al corrente della situazione e avevano già dichiarato di essere al lavoro per risolvere il tutto.

Ora, tramite Twitter, Epic Games ha confermato che le sfide di Halloween di Fortnite 2 sono tornate a funzionare perfettamente. Possiamo quindi completare quelle disponibili, mentre attendiamo che arrivi il terzo blocco di missioni. Nel tweet si legge inoltre che il team ha completato automaticamente le sfide che erano afflitte dai bug, quindi se le avevate già completate non dovrete ripeterle.

Fortnite 2 è disponibile da alcune settimane ormai e due giorni fa è arrivato il primo grande aggiornamento dedicato alla Battaglia Reale, a Salva il Mondo e alla Modalità Creativa: potete trovare tutte le informazioni relative all’update 11.10 nel nostro articolo dedicato. Secondo i dati più recenti i guadagni del gioco sono ancora in calo, dopo un inizio 2019 non propriamente perfetto. Ovviamente il battle royale rimane uno dei giochi più apprezzati e giocati in tutto il mondo, ma pare che l’interesse stia in qualche modo diminuendo. Voi cosa ne pensate?