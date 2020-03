Fortnite: scovato un bug che permette di attivare il pilota automatico degli elicotteri, ecco come

Fortnite, nonostante gli alti e bassi degli ultimi tempi, sta continuando ad avere il suo costante bacino di utenza. Con l’arrivo della nuova stagione il titolo firmato dai ragazzi di Epic Games sta continuando a vivere un periodo roseo, anche se dall’altra parte è arrivato probabilmente il suo rivale più ostico il quale sta macinando record su record, stiamo parlando ovviamente di Call of Duty Warzone.

In queste ore sembra che la community di Fortnite abbia scoperto un curioso trucco utile per controllare gli elicotteri Choppa, nuova aggiunta del titolo. Il presunto bug permetterebbe di attivare il pilota automatico, utile per il giocatore cosicché riesca a concentrarsi meglio controllando la mappa di gioco con più facilità. Per attivarlo vi basterà lanciare una mina di prossimità sopra al velivolo prima che questo decolli. Qui di seguito potete vedere un video decisamente più dettagliato.

Sappiamo che Epic Games sta già lavorando ad un aggiornamento per fixare diversi bug, e rimane quindi plausibile che questo risolvi anche questo problema. In attesa della patch però potete divertirvi a provarci da soli o in compagnia e sfruttare questo trucco decisamente involontario. La settimana di Fortnite intanto è partita con il titolo che si è aggiornato alla versione 12.21, nonostante l’update non ha implementato grosse novità, bisogna tenere conto però dell’aggiunta di diverse sfide dedicate all’ottenimento di skin dorate.

Cosa ne pensate di questo trucco? Ne eravate a conoscenza? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Epic Games che ricordiamo essere disponibile per tutte le piattaforme.