Fortnite: i giocatori si lamentano per i bug, ecco la risposta di Epic Games

I bug e i glitch sono una parte integrante di Fortnite, il battle royale di Epic Games. I game as a service moderni, nella foga di rilasciare sempre nuovo contenuto, tendono a rimanere indietro sul lato “controllo qualità”; alle volte i bug sono minimi e gestibili, altre volte sono talmente particolari e difficili da “attivare” che la maggior parte dei videogiocatori non li notano nemmeno.

Questo non significa che sia giusto lasciarli nel gioco e i giocatori richiedono regolarmente agli sviluppatori di Fortnite di occuparsene. Un esempio tra i più recenti è l’impossibilità di muoversi una volta caricata la partita o di accedere al proprio inventario di oggetti. Altri giocatori hanno segnalato che il gioco si blocca in una schermata di caricamento fino a quanto non viene riavviato. Le segnalazioni continuano ad apparire sul sub-reddit r/FortniteBR: in poche parole, molti non riescono a giocare correttamente a Fortnite.

Normalmente, i problemi principali vengono corretti in poco, ma dopo vari giorni ancora nulla è cambiato: il due gennaio, infatti, Epic Games ha rilasciato un commento ufficiale su Reddit affermando di essere a conoscenza dei bug e di essere al lavoro per risolverli.

La mancanza di un update fa preoccupare i fan. Dal canto nostro, pensiamo che il team sia stato fino a pochi giorni fa fuori servizio per la pausa invernale. Inoltre, dovrebbe arrivare a breve termine un nuovo update principale del gioco: è possibile che Epic abbia radunato tutte le patch correttive per rilasciarle in un colpo solo. Non ci rimane altro da fare, quindi, se non attendere ancora un po’.