Fortnite: il bundle delle skin X-Force è disponibile nel negozio oggetti

Proprio come vi abbiamo anticipato qualche ora fa, Deadpool non sarà più il solo eroe presente su Fortnite. I dettagli sull’introduzione della X-Force erano già spuntati fuori durante la giornata di ieri tramite un tweet. Dunque, ben tre nuovi personaggi stanno per sbarcare nel battle royale di Epic Games, ci riferiamo ovviamente alle skin di Psylocke, Domino e Cable.

Quest’ultime saranno disponibili per l’acquisto tramite lo speciale bundle Costumi X-Force. Il pacchetto in questione, è da ora disponibile nel negozio oggetti di Fortnite ed è acquistabile per un prezzo di soli 3.000 V-Buck. Oltre a questa apprezzata aggiunta, Epic Games ha inserito un secondo bundle contenente l’Attrezzatura X-Force. I giocatori che acquisteranno questo pacchetto, otterranno tutti e tre gli strumenti da raccolta dei personaggi X-Force oltre al deltaplano di Psylocke.

Il bundle Attrezzature X-Force è ottenibile sborsando circa 2.500 V-Buck. Vi segnaliamo anche l’aggiunta delle versioni a tema Deadpool del Corvo, Ravenpool e della Leader della squadra Coccole, ovvero Coccolpool. I costumi in questione, sono da ora disponibili per l’acquisto nel negozio tramite un bundle apposito al prezzo di 2.000 V-Buck. Come se non bastasse, è pronto a tornare anche il set Deadpool, che per chi non lo ricordasse è composto da un deltaplano, uno strumento da raccolta e due esclusive emote.

Infine, vi ricordiamo che per chi fosse interessato ad un sola skin tra quelle presenti nel bundle Costumi X-Force, sarà possibile acquistare un costume a scelta tra quello di Psylocke, Domino o Cable. Ovviamente, in questo caso, il prezzo di vendita della skin scelta sarà più elevato.

