Fortnite o Call of Duty Warzone? Ecco il preferito dai giovani

Nell’ultimo periodo il settore dei free-to-play si sta facendo sempre più sentire, specialmente nelle ultime settimane con Genshin Impact, ormai sulla bocca di tutti. Una delle tipologie che sembra essere sempre più in auge rimane comunque ovviamente il genere del Battle Royale. Questa particolare tipologia, che ormai conoscono praticamente tutti, ha tutt’oggi fatto innamorare svariati giocatori in tutto il globo terrestre, tanto che molti sviluppatori stanno sfruttando l’onda per creare titoli che possano avvicinarsi agli ormai ben più noti Fortnite e Call of Duty Warzone, prendendoci anche un bel po’ di spunti a riguardo. Ebbene si, nonostante si possano trovare tanti giochi di questo genere, i due che stanno letteralmente battendo ogni record mondiale sono questi ultimi citati.

Piper Sandler Companies ha deciso di svolgere una indagine statistica riguardante questi due titoli coinvolgendo 9800 giocatori statunitensi. Secondo quanto riscontrato l’interesse del Battle Royale targato Epic sarebbe calato vertiginosamente. Il 62% degli intervistati infatti ha dichiarato di preferire di gran lunga Call of Duty Warzone, un incremento del 33% rispetto alla precedente analisi svolta nei primi mesi primaverili.

Insomma, sembrerebbe che nel 2020 il vincitore di miglior titolo Battle Royale sia proprio Call of Duty Warzone, siamo comunque convinti che Fortnite con l’arrivo della next gen continuerà a far parlare di sé, rimane comunque curioso quanto questo genere di videogiochi abbia preso piede nel giro di poco più di tre anni, diventando a tutti gli effetti uno di quelli più amati dal pubblico mondiale. Vedremo cosa riserverà il futuro, ma ad oggi se vi stesse chiedendo chi tra i due titoli fosse il vincitore, possiamo affermare che si tratta del gioco sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward.

