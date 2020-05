Fortnite, un leak svela i futuri cambiamenti dell’Agenzia

Un nuovo datamine nei file di gioco di Fortnite ha svelato che, a breve, si svolgerà un nuovo grande evento di fine Stagione, legato ai fatti e agli avvenimenti “narrati” nel corso della Stagione 2 Capitolo 2. Fin dall’inizio della Stagione corrente, i giocatori sono stati coinvolti nella battaglia tra le forze degli Spettri e delle Ombre, e grazie all’ultimo datamine sembra che il confronto volgerà presto al termine.

Nel datamine, infatti, è emerso il luogo dove, secondo i dati emersi, dovrà svolgersi l’ultima lotta tra le due fazioni, l’Agenzia, il quartier generale degli Spettri, e alcuni cambiamenti legati ad esso. Il leak svela che tutte le bandiere che riportano il logo degli Spettri sono state rimpiazzate con il logo delle Ombre e la statua dedicata agli Spettri è stata rimossa. Per chiunque non fosse familiare con il mondo di Fortnite, la Stagione 2 ha dato l’opportunità ai giocatori di scegliere se giocare con l’Agenzia di spie delle Ombre o degli Spettri, e secondo alcune voci, i cambiamenti trapelati con il datamine solo legati al fatto che molti giocatori hanno scelto l’Agenzia Ombre anzichè quella Spettri, cambiando quindi lo svolgimento della storia.

A few updates ago a shadow version for the Agency was added, considering he hasn't swapped to Shadow yet this is either a red herring or will happen sometime during v12.60.

Some slight changes such as the ghost statue can be seen removed from the shadow version. pic.twitter.com/xZyUZ9Dayo

