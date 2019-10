Fortnite Capitolo 2: sta per tornare la Battaglia con il Cibo?

A quanto pare anche Fortnite Capitolo 2 avrà la sua versione della modalità a tempo limitato Battaglia con il Cibo. Secondo il noto data miner ShiinaBR questa volta la modalità verrà accompagnata da una novità rispetto al passato, ovvero l’aggiunta di una sua skin a tema.

Si vocifera che la nuova Battaglia con il Cibo potrebbe essere introdotta già entro questo fine settimana. Questa sarebbe anche l’opportunità perfetta per inserire all’interno del negozio di Epic Games la nuova skin a tema chiamata Bao Bros, che conferirà al vostro personaggio l’aspetto dei tipici ravioli cinesi. La nuova skin a tema era stata svelata sempre da alcuni data miner mesi fa ma alla fine non fu mai rilasciata all’interno del gioco.

In the Chapter 2 Patch, a new file called "Dumpling_1x1" for the Food Fight LTM has been added to the Game Files!

This suggests that the Food Fight LTM will return soon and that the Bao Bros skin will finally come to the Item Shop after almost a whole year of waiting.. 👀 pic.twitter.com/5QYjZ0pShE

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) October 16, 2019