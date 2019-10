Fortnite Capitolo 2: ecco come sapere se siete stati eliminati da un bot

L'utente Lucas7Yoshi ha pubblicato sul suo account Twitter alcuni suggerimenti contro i bot all'interno di Fortnite Capitolo 2.

Dopo mesi e mesi di speculazioni e voci di corridoio, abbiamo finalmente assistito da pochissimi giorni al rilascio del nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 (scaricabile in maniera completamente gratuita), che arriva in questo modo ad una nuova reincarnazione. In particolare, proprio nel corso della giornata di oggi arrivano alcuni preziosi suggerimenti dal celebre Lucas7Yoshi in merito alle meccaniche del titolo.

Una delle novità principali di questo nuovo Fortnite Capitolo 2 è senz’ombra di dubbio rappresentato dall’introduzione di un nuovo matchmaking, che comprende l’utilizzo dei bot all’interno delle partite. Grazie ai consigli di Lucas7Yoshi in particolare, è possibile venire a sapere se siamo stati uccisi da un giocatore reale o meno.

Dopo essere stati uccisi nel corso di una partita su Fortnite, basterà infatti dare un’occhiata alla parte superiore destra dell’hud, dove normalmente appare il nickname del giocatore che ci ha eliminato. Nel caso in cui si tratti di un bot, invece, apparirà la dicitura “invalid“, che sostituirà il nick di una persona reale.

Tra le novità principali introdotte dal Capitolo 2 di Fortnite 2 ricordiamo soprattutto la comparsa della nuova mappa con ben 13 nuove aree, il nuovo Pass Battaglia, meccaniche di combattimento migliorate oltre a una particolare incentivazione alla cooperazione tra giocatori in determinate modalità. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti del gioco da parte della compagnia Epic Games, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.