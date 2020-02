Fortnite Capitolo 2: un indizio svela la fine della Stagione 2?

È passata una settimana da quando Fortnite ha accolto l’arrivo della Stagione 2 e gli appassionati del battle royale di Epic Games hanno potuto mettere le mani su tutti i nuovi contenuti. Grazie alle novità introdotte infatti, ora il titolo ha da offrire una varietà che i giocatori hanno chiesto a gran voce per gran parte della prima stagione dopo l’evento del buco nero, e a quanto pare questa nuova stagione accompagnerà i giocatori ancora per molto tempo.

La fine di questa seconda stagione infatti è già stata individuata in un messaggio che appare nel momento in cui si acquista il Pass Battaglia. Il messaggio fa riferimento a una politica di rimborso per il pass e lascia suggerire che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 finirà tra esattamente 10 settimane, ossia il prossimo 30 aprile.

Attualmente Epic Games non ha ancora annunciato ufficialmente la data di fine stagione, ma di solito ogni stagione di Fortnite dura all’incirca una decina di settimane, quindi è molto probabile che l’informazione che si può trovare una volta acquistato il Pass Battaglia possa essere veritiera. Non ci resta che aspettare conferme da parte del team di sviluppo.

La seconda stagione di Fortnite Capitolo 2 ha aggiunto un sacco di nuove skin e ricompense, oltre all’introduzione degli eventi a tema Spy e al nascondiglio dove assemblare il proprio gruppo di agenti segreti. Vi state divertendo con i nuovi contenuti della seconda stagione di Fortnite Capitolo 2?