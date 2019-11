Fortnite Capitolo 2: la Stagione 1 è stata estesa, durerà ancora moltissimo

Fortnite Capitolo 2 si è finalmente aggiornato alla versione 11.20. Nel nostro articolo dedicato vi abbiamo indicato le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, che ci permetteranno di giocare con tanto contenuti extra. Le novità del battle royale di Epic Games, però, non sono finite qui. Il team di sviluppo ha infatti annunciato che la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 è stata estesa e non di poco!

Potete leggere il messaggio ufficiale di Epic Games qui sotto:

“Con l’arrivo del nuovo anno arrivano nuove oppurtunità [sic]! L’anno scorso abbiamo celebrato i 14 giorni di Fortnite durante le feste. Quest’anno abbiamo ancora più contenuti da scoprire, tra cui nuove funzionalità di gioco, ricompense gratuite, e un’esperienza in diretta che davvero non volete perdervi! Per prepararsi a tutti gli aggiornamenti delle feste, abbiamo deciso di estendere la prima stagione del Capitolo 2 fino a inizio febbraio. Preparatevi per l’inverno!”

Come avete letto, la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 durerà fino a inizio febbraio, in pratica avrà una durata doppia rispetto alle vecchie stagioni di Fortnite. Gli sviluppatori promettono grandi novità per tutto l’inverno, ma il dettaglio più interessante è la frase “un’esperienza in diretta che davvero non volete perdervi”. Queste parole non possono non farci pensare al fatto che recentemente al cinema all’aperto presente sull’Isola è “andato in onda” uno stream molto particolare. Possibile che ci sia altro in arrivo a riguardo?

Per ora sono solo speculazioni e non possiamo fare altro se non tirare a indovinare: dovremo quindi attendere nuove informazioni a riguarda da parte di Epic Games. Diteci, cosa ne pensate di questa estensione? Vi sembra strana?