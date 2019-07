Fortnite: nasce la Championship Series, ecco i dettagli

Fortnite si prepara a una nuova stagione eSport: Epic Games ha annunciato che da domani avrà inizio la Fortnite Championship Series. Ecco di dettagli.

La Coppa del Mondo di Fortnite si è conclusa lo scorso weekend e ha visto vari giocatori ricevere premi di milioni di dollari. Cifre incredibili che hanno dato grande risonanza all’evento e al gioco, ma questo non significa che Epic Games sia soddisfatta. La società, infatti, ha già annunciato un nuovo evento, la Fortnite Champion Series, o FCS se preferite. Questo campionato sarà basato su un sistema di classifiche online che terrà conto delle performance dei giocatori.

Al tempo stesso, però, Epic Games afferma che si tratterà solo dell’inizio e che ci sarà molto altro per la scena competitiva di Fortnite. La Fortnite Champion Series inizierà domani, giovedì primo agosto, in contemporanea con la Stagione 10 (o Stagione X). Questo progetto eSport è supervisionato da Nate Nanzer: l’ex-commissario della Overwatch League si è unito a Epic Games a maggio, dopo aver lasciato Activision Blizzard.

Epic Games aveva affermato di voler investire 100 milioni di dollari nel primo anno competitivo di Fortnite e attualmente il conteggio arriva a circa 71 milioni: c’è ancora molto margine per investire in nuovi eventi e uno di questi sarà di certo la Fortnite Champion Series.

Ricordiamoci inoltre che Epic Games ha acquistato la software house Psyonix e il suo Rocket League: anche l’infrastruttura eSport di questo gioco è quindi ora in mano al creatore di Fortnite. Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni dallo sviluppatore. Diteci, cosa ne pensate dei tornei del battle royale?