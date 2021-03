Fortnite Cina spoilera una delle prossime Skin in arrivo

Mentre gli appassionati di Fortnite stanno iniziando a prendere dimestichezza con le prime novità della Stagione 6, in molti cominciano a domandarsi cosa li aspetta nel futuro del battle royale di Epic Games. Da quel che abbiamo imparato con le scorse stagioni, sappiamo che risulta difficile prevedere dove si andrà a parare nel futuro del gioco, ma grazie ai vari dataminer e ad alcuni insider molto spesso è proprio la rete a regalarci alcuni indizi fondamentali per il futuro del titolo Epic.

Questa volta però non è merito dei dataminer se possiamo dare un’occhiata in anticipo ad una prossima novità legata al gioco di successo, ma dobbiamo rendere grazia all’account ufficiale di Fortnite Cina. Nelle scorse ore la pagina ufficiale cinese del gioco Epic Games ha “spoilerato” la presenza di una particolare variante di una Skin, la quale, molto probabilmente, sarà aggiunta al battle royale solamente con un dei prossimi aggiornamenti bi-settimanali previsti dal team di sviluppo.

Come è possibile vedere dall’immagine promozionale, questa Skin è una variante completamente dorata di Lara Croft, personaggio già presente come Skin all’interno di Fortnite ma non in questa variante. L’immagine è apparsa direttamente sul sito cinese in queste ore, e molti utenti hanno subito fatto notare come questa variante della Skin a tema Tomb Raider non sia presente in nessun modo all’interno degli altri siti ufficiali occidentali.

Fun Fact: Fortnite China actually shows the Golden Variant of Lara Croft on their website, while the normal Fortnite website does not. This should mean that this variant is an unlockable style later in this season! pic.twitter.com/TogXGICZB7 — iFireMonkey (@iFireMonkey) March 18, 2021

A sto punto sembra che la fonte di questo leak sia praticamente ufficiale, anche se ad oggi Epic Games non ha ancora annunciato ufficialmente l’esistenza di questa versione della Skin da nessuna parte ed in nessun modo. Non ci resta che scoprire come si evolverà la questione, e soprattutto, quando questa Skin di Lara Croft verrà aggiunta all’interno di Fortnite.