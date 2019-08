Fortnite, dei giocatori fanno partire una class action contro Epic Games

Dei giocatori di Fortnite in seguito al furto di dati avvenuto lo scorso anno hanno fatto partire una class action contro Epic Games.

Solo ieri vi avevamo raccontato di innumerevoli giocatori di Fortnite in rivolta contro Epic Games per l’introduzione dei possenti e minacciosi BRUTE e la relativa risposta del publisher, assolutamente non intenzionato a rimuovere un item tanto potente quanto sbilanciato. I problemi per Epic Games in questi giorni non sembrano però fermarsi solamente a discorsi del genere e toccano anche argomenti decisamente più importanti

Una lunga serie di giocatori di Fortnite ha infatti unito le forze e fatto partire una class action contro Epic Games a causa del furto di dati avvenuto lo scorso anno dai server della società. Ai tempi molti account del celebre battle royale sono infatti rimasti vittima di un attacco informatico, che è riuscito a carpirne i vari dati.

La colpa di Epic Games, che ha messo una pezza al problema nel Gennaio 2019, è stata secondo i giocatori quella di non aver informato in tempo le vittime di questo attacco, mettendole ulteriormente a rischio. Come dichiara infatti il testo della class action: “Epic Games non ha direttamente informato o notificato nessun utente di Fortnite che ha visto i propri dati venire sottratti o compromessi durante l’attacco informatico.”

“Chiunque è in possesso di un account Epic o Fortnite e ha trovato sulla propria carta di credito strani movimenti non autorizzati” continua il testo “può unirsi alla nostra class action”.

Che ne pensate di questa notizia, siete d’accordo con la decisione dei giocatori di Fortnite di mettere in piedi una class action contro Epic Games? Secondo voi tutta questa storia come andrà a finire? Raccontateci le vostre impressioni a riguardo direttamente nei commenti!