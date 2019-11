Fortnite: Epic lancia la nuova Community Choiche con 3 skin da votare

Epic Games ha da poco rilasciato una nova Community Choice che mette al voto 3 nuove Skin per il proprio titolo Battle Royale, Fortnite. Questa nuova votazione è attiva all’interno del negozio degli oggetti del titolo Epic e com’è consuetudine consentirò ai giocatori di votare una delle tre skin in mostra. La skin che ottiene il maggior numero di voti entro 24 ore sarà poi resa disponibile nel negozio il giorno successivo.

Questo tipo di votazione lasciata completamente all’utenza è stata introdotta come esperimento durante la decima stagione di Fortnite, ed ora che siamo nel bel mezzo del Capitolo 2 sembra esser diventato un appuntamento fisso che viene proposto alla propria community di tanto in tanto.

also a community vote was added but epic didn't remove the hotfix that hid the damn vote for it lol pic.twitter.com/AvMnMq30Pk — Lucas7yoshi – FN Leaks/News (@Lucas7yoshi) November 26, 2019

Ogni utente potrà votare la propria Skin preferita una sola volta, e per questa Community Choice saranno votabili le Skin: Terns, Riley e Stingray; la prima un’epica mentre le altre due sono rare. Nel caso di vittoria i prezzi saranno 1500 V-Bucks per Terns e 1200 V-Bucks per Riley e Stingray.

Mentre la prima stagione del Capitolo 2 Fortnite è ormai entrata nel vivo, gli appassionati del Battle Royale di Epic si domandano quali saranno le prossime mosse del team di sviluppo. Avete già votato per la vostra Skin preferita in questo nuovo Community Choice? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.