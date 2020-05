Fortnite: ecco come portare a termine le cinque sfide Assalto all’Agenzia

Prima di concludere con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 e passare all’attesissima terza stagione, i giocatori del battle royale di Epic Games hanno ancora parecchio da fare all’interno dell’isola. Con l’aggiunta delle sfide Assasolto all’Agenzia infatti, ci sono attualmente ben cinque diverse sfide da completare per ricevere le varie ricompense. In questo articolo vi elencheremo tutte le sfide con i rispettivi modi di portarle a termine.

La prima delle sfide Assalto all’Agenzia vi richiede di trovare e successivamente di aprire i Forzieri delle Fazioni bloccati. In tutto potete trovare quattro forzieri disseminati in alcune zone specifiche dell’isola e una volta completata la sfida riceverete un Piccone speciale. La seconda sfida vi porterà ad esplorare i fondali marini dell’isola della modalità Battaglia Reale. Nello specifico quests sfida vi richiederà di nuotare oltre i portelloni dell’agenzia; una volta fatto vi ritorverete con 40.000 PE in più.

La terza sfida chiede ai giocatori di mettersi alla ricerca degli Scagnozzi da eliminare all’interno dei rifugi. Anche in questo caso potete trovare le esatte posizioni dei rifugi all’interno della nostra guida dedicata. Per superare la penultima sfida si dovrà sopravvivere ai cerchi nella Tempesta. Durante le partire in Fortnite appaiono delle tempeste contrassegnate da dei cerchi bianchi sulla mappa, tutto ciò che serve fare sarà entrarci e riuscire a sopravvivere per guadagnare infine ben 40.000 PE.

Infine c’è la sfida più semplice dell’interno pacchetto proposto da Epic Games: Atterra all’Agenzia. In quest’ultima sfida viene richiesto al giocatore di atterare all’Agenzia, niente di più e niente di meno. Anche questa sfida, una volta portata a termine vi sgancerà la bellezza di 40.000 PE. Siete già riusciti a completare le sfide Assalto all’Agenzia?