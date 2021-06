Fortnite: con la Stagione 7 arriva anche la grafica next-gen su PC

Ci siamo quasi, dopo una serie di aggiornamenti emersi grazie al lavoro dei sempre attivi dataminer, Epic Games ha ufficializzato alcuni primi dettagli ufficiali sulla prossima Stagione 7 di Fortnite. Quel che sappiamo, è che uno dei temi principali della prossima stagione saranno gli extraterrestri e gli Ufo, i quali sono già ben presenti all’interno del titolo e ben tangibili durante le partite. C’è però tanto altro che avverrà con la nuova stagione, compreso un importante miglioramento grafico su PC.

Ad annunciare la novità presto in arrivo è stata la stessa Epic Games attraverso un nuovo post pubblicato sul proprio sito ufficiale. Insieme al rilascio della Stagione 7 di Fortnite, con l’arrivo della versione 17:00 del gioco, i giocatori PC riceveranno un miglioramento alla grafica. Selezionando le impostazioni grafiche in modalità “Epico”, su un PC che ne soddisfa i requisiti di sistema, la community potrà godere di una grafica nuova e potenziata, oltre ad ottenere miglioramenti vari.

Impostando la qualità grafica su Epico, inoltre, i giocatori potranno notare come entrambe le modalità Creativa e Battaglia Reale godranno degli effetti atmosferici della Tempesta e delle nubi migliorati, oltre ad avere animazioni di fumo e liquidi ancora più realistiche. Le modifiche in questione includeranno anche funzionalità di post-elaborazione migliorate per gli effetti bloom, lens flare, e miglioreranno la qualità delle ombre.

Infine, Epic ci tiene a sottolineare come, a causa di questi miglioramenti, le impostazioni Epiche necessiteranno di specifiche tecniche più alte per garantire prestazioni ottimali.Le impostazioni di livello “Alto” diventeranno l’equivalente delle impostazioni di livello “Epico” precedenti alla v17.00, per cui l’esperienza di gioco con le impostazioni di livello “Alto” potrebbe cambiare in base alle specifiche tecniche del proprio PC. Le impostazioni di livello “Medio” e “Basso”, e la modalità di rendering alpha “Prestazioni”, invece, non subiranno cambiamenti con la v17.00.