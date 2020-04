Fortnite: concerto live all’interno del Battle Royale in arrivo

Una delle caratteristiche più note di Fortnite è la sua tendenza a proporre eventi in-game “crossover” con altre IP. Non serve ricordare le innumerevoli novità a tema Star Wars, Marvel, Stranger Things, Batman, Borderlands… e stiamo citando solo i più noti. Non mancano inoltre eventi legati a personaggi reali, come Marshmallow, il quale ha condotto un concerto live nel febbraio 2019. Ora, pare che Epic Games sia pronta a proporre qualcosa di simile all’interno del Battle Royale.

Già a febbraio, il codice di gioco di Fortnite aveva svelato che era in programma un concerto di Travis Scott, noto rapper. Ora, un nuovo leak afferma che su una delle isolette vicine a Sabbie Sudate è in costruzione uno stage: la posizione combacia con quanto scoperto mesi fa, quindi pare proprio che sarà questa la location del concerto live.

The Travis Scott concert stage is getting build next to Sweaty Sands! [📸: @ImEntoYT] pic.twitter.com/TEpN9HWbg5 — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 19, 2020

Ammettendo quindi che il “dove” sia definito, la domanda alla quale rispondere è “quando?”. Il concerto in-game di Marshmallow aveva avuto luogo il 2 febbraio 2019, un sabato. È probabile che quello di Travis Scott riprenda la stessa struttura: il weekend è certamente il momento durante il quale si raduna il maggior numero di giocatori. Le possibilità sono quindi due: il concerto potrebbe andare in onda il 25 aprile o il 2 maggio.

Per ora si tratta solo di speculazioni e non di informazioni ufficiali. Non ci resta altro da fare se non attendere nuovi dettagli da parte di Epic Games o, nuovamente, dei dataminer. Diteci, apprezzate l’idea di inserire concerti all’interno di Fortnite?

Infine, vi ricordiamo che sono disponibili le guide per le sfide della Settimana 9 e le guide dedicate all’ottenimento della skin di Deadpool X-Force.