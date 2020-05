Fortnite: nel gioco si è tenuto un concerto segreto con Diplo e Jordan Fisher

Dopo l’ultimo grande crossover avvenuto su Fortnite, che è culminato con il concerto virtuale del rapper americano Travis Scott, sembra che il titolo di Epic Games abbia solamente inziato ad aprirsi anche agli artisti musicali. Di recente infatti, si è tenuto un ulteriore concerto segreto con Diplo e Jordan Fisher all’interno della nuova modalità Party Royale. Sono molti i giocatori che si sono persi questo concerto, ma fortunatamente c’è stato qualcuno che ha documentato il tutto con diversi video.

Il concerto segreto è stato annunciato appena 30 minuti prima dell’inizio e, di conseguenza, alcuni giocatori si sono persi lo spettacolo. È probabile che questa piccola sorpresa getterà le basi per i concerti futuri, ma di sicuro d’ora in poi gli appassionati non si faranno più trovare impreparati e chissà che magari Epic non possa annunciare i prossimi eventi del genere con un maggiore anticipo nelle tempistiche.

L’evento dedicatoa Travis Scott ha lasciato il segno negli appassionati del titolo free to play, e molti di essi desiderano vedere i propri artisti preferiti apparire nel gioco con un concerto virtuale dedicato. Non mancano però anche fan affezionati a ciò che veniva proposto in passato su Fortnite, come un’attenzione maggiore sulle varie componenti di gameplay.

Oltre a questo concerto segreto, per tutta la giornata di oggi sarà possibile ottenere su Fortnite tutta una serie di skin e equipaggiamenti dedicati a Star Wars come ad esempio: le skin di Rey, Kylo Ren, di Sith Trooper e le iconiche spade laser. Cosa ne pensate della possibilità di partecipare ad altri concerti su Fortnite?