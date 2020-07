Fortnite, contenuti gratis tramite Twitch

Come ben sapete è ormai regola comune proporre dei contenuti aggiuntivi soltanto tramite alcuni strumenti che vengono messi a disposizione delle grandi piattaforme, per potersi assicurare un oggetto raro o magari dei power-up all’interno dei titoli più in voga del momento. È il caso dell’ultimo Ubisoft Forward che tramite i Twitch Drops ha permesso a milioni di giocatori di ricevere una copia gratuita di Watch Dogs 2 e tanti accessori per i titoli del publisher francese. Fortnite ed Epic Games vogliono fare la stessa cosa per sfruttare al massimo le prossime Championship Series che si terranno a partire dal 1 Agosto.

Il tutto vi permetterà di sbloccare oggetti aggiuntivi in game completamente non acquistabili all’interno del negozio del titolo di Epic. Per ottenere tutto questo non dovrete fare altro che collegare il vostro account di Epic tramite le impostazioni del sito viola e poi guardare una streaming che trasmetterà il torneo e che ha i “Drop Abilitati”. Ovviamente vi raccomandiamo di fare il tutto entro la fine di luglio e controllare di averlo fatto nel modo corretto. Per maggiori informazioni potete anche visitare il sito ufficiale di Epic Games che vi mette a disposizione un tutorial che vi spiega in ogni dettaglio il tutto.

PER GLI STREAMER DI FORTNITE

Ma non è finita qui! Oltre alla possibilità di sbloccare dei fantastici oggetti extra, Epic da l’opportunità a chiunque ne abbia voglia di mandare la propria richiesta per ricevere l’abilitazione nell’avere i Drop sul proprio canale Twitch. Con molta semplicità basterà compilare un form che troverete a questo indirizzo che vi permetterà di inviare una richiesta per streammare le prossime Championsip Series e che se accettata, vi darà anche l’opportunita di abilitare i drop nel momento in cui guarderete la competizione insieme ai vostri iscritti.

Una grande occasione quella data a tutti gli streamer, ma soprattutto ancora una volta, una grande attenzione per lo show. Fortnite sta diventando sempre di più un’icona della cultura POP allargando i suoi orizzonti e facendosi conoscere anche all’esterno del mercato videoludico.